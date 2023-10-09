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Dünya

Pakistan: Orta Doğu'da barış için Filistin meselesinin çözümü kaçınılmaz

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin meselesinin, bu ülkenin halkının istekleri doğrultusunda çözülmesinin Orta Doğu'da barış için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Pakistan: Orta Doğu'da barış için Filistin meselesinin çözümü kaçınılmaz
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Pakistan devlet televizyonuna (PTV) açıklamalarda bulunan Kakar, İslamabad'ın Filistin meselesinde çok açık bir pozisyonu olduğunu belirterek, ülkesinin Filistin halkının isteği doğrultusunda iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi.

Kakar, Filistin meselesinin bu ülkenin halkının istekleri doğrultusunda çözülmesinin Orta Doğu'da barış için kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, İsrail'in iki devletli çözümü reddettiğini ve bunun mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

- "AKSA TUFANI" SALDIRISI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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