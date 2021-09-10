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Dünya

Pakistan Pencşir açıklaması! ''Tamamen asılsız''

Pakistan, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddiaları reddederek, bunları “asılsız” olarak nitelendirdi.

AA10 Eylül 2021 Cuma 09:33 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 09:35
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hint medyasının yalan haberlerinin bir kısmının ifşa edildiği" vurgulandı, bu iddiaların Pakistan'ı kötüleme ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik umutsuz girişimin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh Afganistan'a bağlılığı yinelenerek, İslamabad'ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddialar reddedildi ve "asılsız" olarak nitelendirildi.

Taliban, 6 Eylül'de Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde Pakistan'ın Taliban'a Pencşir'de destek verdiği iddia edilmişti.

Bazı Hint medya organlarının, "Pakistan'ın Taliban'a desteği" şeklinde paylaştığı görüntülerin bilgisayar oyunlarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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