Pakistan, terör örgütü TTP'nin bazı gruplarıyla silahsızlandırma ile ilgili görüşüyor

AA 1 Ekim 2021 Cuma 17:29 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:29

Başbakan Han, TRT World'e verdiği mülakatta, TTP bünyesinde çok farklı grupların olduğunu ve bunlardan bazılarının hükümetle barış ve uzlaşma için görüşmek istediklerini belirtti.

Han, bu gruplardan bazılarıyla İslamabad yönetimi arasında silah bırakmaya dair görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, görüşmelerin Afganistan'da gerçekleşmesi anlamında Afgan Talibanı'nın da bu sürece yardımcı olduğunu dile getirdi.

Silahsızlandırmaya ilişkin görüşmelerin başarılı olması halinde hükümetin af çıkaracağına ve sonra bu kişilerin normal vatandaş olacağına işaret eden Han, TTP ile bir tür anlaşmanın gerçekleşmesini umduğunu vurguladı.

Han, askeri çözümlere inanmadığını belirterek, daima siyasi diyaloğun ileriye hareket etmek için tek yol olduğunu savunduğunu kaydetti.

- TTP'ye af meselesi bir süredir gündemde

11 Eylül'de Cumhurbaşkanı Arif Alvi suça bulaşmayan, silahını teslim eden ve Pakistan anayasasına bağlı kalmayı kabul eden TTP mensuplarına İslamabad'ın af verebileceğini söylemişti.

15 Eylül'de ise Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin, TTP mensuplarının terör faaliyetlerine katılmama sözü vermesi ve teslim olması halinde, bu örgütün üyelerine af çıkarmaya açık olduklarını kaydetmişti.

İslamabad yönetimi, TTP'nin uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Afgan Talibanı'nın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor.

Pakistan ayrıca uzun bir süredir Hint ve eski Afgan istihbaratını TTP'ye ve Belucistan'daki isyancılara finans sağlamakla suçluyordu. Eski Afgan hükümeti, Pakistan'ın bu iddialarını kabul etmemiş ve İslamabad'ı Afgan Talibanı'nı himaye etmekle suçlamıştı. Yeni Delhi yönetimi de ayrıca Pakistan'ın söz konusu iddialarını reddediyor.

2007'de kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.