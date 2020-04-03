Pakistan trenleri karantina merkezlerine çeviriyor

03 Nisan 2020 Cuma 23:41 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 23:41

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Ülkeler salgınla mücadele kapsamında önlemelerini arttırıyor. Pakistan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tren seferlerini askıya aldığını duyurmuştu. Federal Demiryolları Bakanı Sheikh Rashid Ahmad, yaptığı açıklamada Karaçi’de bulunan Cantt istasyonunda bulunan tren vagonlarının koronavirüs şüphesi olan hastalar için karantina merkezine dönüştürüleceğini açıklarken, şu ana kadar 66 yatak ve sağlık destek ünitesinin birçok vagona yerleştirildiğini aktardı. Bakan, bu önlemin salgın karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalması durumunda yükünü azaltmak için alındığını aktarırken, kendilerini en kötü duruma hazırladıklarını ifade etti. Bakan, çeşitli istasyon ve trenlerin bu kapsamda karantina merkezlerine dönüştürüleceğini açıkladı.

Pakistan’da toplam koronavirüs vakası 2 bin 684’e, hayatını kaybedenler ise 40’a yükseldi.