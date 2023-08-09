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Dünya

Pakistan Ulusal Meclisi feshedildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Ulusal Meclisi feshetmesini talep etti. Alvi, Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onayladı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
Pakistan Ulusal Meclisi feshedildi
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Pakistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, bu yıl yapılması planlanan genel seçimlere zemin hazırlamak için Cumhurbaşkanı Alvi'ye görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclisi feshetmesi tavsiyesini resmi olarak yaptı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini imzaladı.

Alvi'nin onayının ardından Pakistan Ulusal Meclisi resmi olarak feshedildi.

Gelecek 90 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Fakat genel seçimler için henüz netleşmiş bir tarih söz konusu değil.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamada, yeni nüfus sayımına göre, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi halinde Seçim Komisyonu'nun, genel seçimleri Şubat veya Mart 2024'e erteleyebileceğini söylemişti.

GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞBAKANI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümet başbakanının kim olacağını belirlemek için yarın Başbakan Şerif ve ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif, görevini sürdürecek.

SON GENEL SEÇİMLER 25 TEMMUZ 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

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