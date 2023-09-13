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Dünya

Pakistan Uluslararası Havayolları iflasla karşı karşıya

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) iflasın eşiğinde olduğu ve 15 Eylül'e kadar 77,8 milyon dolar acil fon sağlanamadığı takdirde uçuşlarını askıya alacağı bildirildi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
Pakistan Uluslararası Havayolları iflasla karşı karşıya
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Geo News televizyonundaki habere göre, PIA'da çalışan üst düzey bir yönetici, havayolunun operasyonel uçaklarının 23'ten 16'ya düşürüldüğünü ve bunun da çok sayıda uçuşun iptal edilmesine yol açtığını belirtti.

Yetkili, uçak üreten Boeing ve Airbus gibi firmaların ödeme yapılmadığı için PIA'ya yedek parça tedarik etmeyi askıya aldığını, sınırlı uçuş operasyonları sebebiyle PIA'nın her gün milyonlarca rupi zarara uğradığını kaydetti.

Dammam Havalimanı'nda 1 ve Dubai Havalimanı'nda 4 PIA uçağının yakıt ödemesi yapmadığı gerekçesiyle durdurulduğunu anımsatan yetkili, PIA tarafından verilen yazılı güvencenin ardından söz konusu uçuşlara izin verildiğine işaret etti.

Yetkili, PIA'nın iflasın eşiğinde olduğunu ve 15 Eylül'e kadar 77,8 milyon dolar acil fon sağlanmadığı takdirde uçuşlarının askıya alınabileceğini söyledi.

Öte yandan kaynaklar, PIA çalışanlarına maaş ödenemediğini de aktardı.

  • Pakistan Uluslararası Havayolları
  • iflas

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