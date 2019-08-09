Hindistan'da hükümetin Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi iptal etme kararıyla, Pakistan'la yaşanan gerilim had safhaya ulaştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han kararın bölgedeki şiddeti daha çok artıracağını ve karardan dönülmesi gerektiğini belirtirken Hindistan Başbakanı Modi, kararın çok yerinde olduğunu savunarak hükümeti tebrik etti.

Restleşmeyi sosyal medyaya taşıyan ordu yetkilileri çok sert açıklamalarda bulunuyor.

Hind ordusuna bağlı Çınar Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Son zamanlarda Pakistan'ın Keşmir'deki girişimler noktasında açıkça tehdit olduğunu görüyoruz. Kimsenin gelip vadideki barışı engellemesine izin vermeyeceğiz. Tehditleri ortadan kaldıracağız.'' dedi.

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Gafur, Hint ordusunun paylaşımını alıntılayarak çok sert açıklamlarda bulundu.

Gafur paylaşımında, ''Hint ordusu herhangi bir girişimde bulunması halinde, 27 Şubat 20019'dan çok daha güçlü bir tepkiyle karşılaşacak. Binlerce Hintli asker, cesur Keşmir'in yıllarca süren mücadelesini bastırmakta başarısız oldu. Bu dalgada da başarılı olmayacak.'' dedi.

PAKİSTAN - HİNDİSTAN GERİLİMİ

Uzun yıllar iki ülke arasında gerilime neden olan Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırı sonucu, 44 kişinin öldü. İntihar saldırısını, Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütü üstlendi.

Saldırılardan Pakistan hükümetini sorumlu tutan Hindistan, örgütün kamplarını vuracağını iddia ederek bölgeye bazı hava harekatları gerçekleştirdi. Hindistan'da Pakistan'a yönelik saldırılara sevinen halk kutlamalar yaparak, sosyal medyadan yetkililere tebrikler yağdırdı.

Ancak 27 Şubat'ta gelen haber, kutlamaları yarıda keserek yeni bir krizin kapılarını araladı. Pakistan, hava sahasını ihlal eden 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü, pilotlardan birini ele geçirdiğini duyurdu. Hindistan da bir Pakistan uçağını düşürdüğünü iddia etti. Bu sıcak temasla 1971'den beri iki ülke ilk kez bu kadar savaşa yaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde iki ülkenin sınırında çıkan çatışmayla yeniden alevlenen kriz Hindistan'ın, Keşmir'e özel statütü kazandıran 370. maddeyi iptal etnesiyle had safhaya ulaştı.