İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,11
  • EURO
    18,2739
  • ALTIN
    1022.02
  • BIST100
    3020.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan ve ABD'li orgeneraller bir araya geldi: Askeri ilişkiler görüşüldü
Dünya

Pakistan ve ABD'li orgeneraller bir araya geldi: Askeri ilişkiler görüşüldü

Pakistan ve ABD'li orgeneraller, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar, bölgesel güvenlik, istikrar, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 09:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) başındaki Orgeneral Michael Erik Kurilla ile Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar, bölgesel güvenlik, istikrar, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

Pakistan ordusunun terörle mücadele çabaları ve ordunun bölgesel barış ve istikrara katkısının da gündeme geldiği görüşmede, Pakistan ile ABD arasındaki askeri eğitim değişim programı da konuşuldu.

Orgeneral Kurilla, Pakistan'ın terörle mücadelesi, bölgesel barış ve istikrar için çabalarının övgüye değer olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.