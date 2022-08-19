Pakistan ve ABD'li orgeneraller bir araya geldi: Askeri ilişkiler görüşüldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) başındaki Orgeneral Michael Erik Kurilla ile Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar, bölgesel güvenlik, istikrar, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

Pakistan ordusunun terörle mücadele çabaları ve ordunun bölgesel barış ve istikrara katkısının da gündeme geldiği görüşmede, Pakistan ile ABD arasındaki askeri eğitim değişim programı da konuşuldu.

Orgeneral Kurilla, Pakistan'ın terörle mücadelesi, bölgesel barış ve istikrar için çabalarının övgüye değer olduğunu kaydetti.