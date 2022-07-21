Pakistan ve Afganistan arasında seferler yeniden başlıyor

"The Express Tribune" gazetesindeki habere göre, Pakistan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Muhammed Sualeh Ahmed Faruki başkanlığında bir heyet Afganistan'a yaptığı 3 günlük ziyareti tamamladı.

Faruki, ziyareti kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki ve Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde ikili ticaretin artırılması, tacirlerin karşılaştığı sorunlar, vize problemleri ve tırların geçiş izinleri meseleleri ele alındı.

İki ülke yetkilileri, Peşaver-Celalabad ve Ketta-Kandahar arasında yolcu otobüsü seferlerinin 6 yıl aranın ardından gelecek ay başlaması konusunda mutabık kaldı.

Her iki taraf, Torkham, Kharlachi, Gulam Han ve Çaman-Spin Boldak sınır kapılarının çalışma saatlerinin artırılması ve sınır geçiş noktalarının etkili şekilde kullanılmasını kararlaştırdı.

İki ülke arasında 2021-2022 ticaret hacmi 1,58 milyar dolar olarak gerçekleşti. Afganistan'a 750 milyon dolar ihracat yapan Pakistan, bu ülkeden 834 milyon dolarlık ithalat yaptı.

Peşaver ile Celalabad arasındaki otobüs seferleri 2016'da askıya alınmıştı. Kabil ile İslamabad Kasım 2021'de otobüs seferlerinin tekrar başlatılması konusunda irade göstermiş ancak uygun otobüs firmasının bulunamaması sebebiyle seferler başlatılamamıştı.