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Dünya

Pakistan ve Azerbaycan, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini ele aldı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 22:37 - Güncelleme:
Pakistan ve Azerbaycan, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Veliyev, Ravalpindi'de Munir ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında askeri ve profesyonel alanlarda karşılıklı işbirliğinin artırılması, savunma ve güvenlik alanında işbirliği ele alındı.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığı, başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde, ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, "Pakistan ordusunun başındaki isim" olarak biliniyor.

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