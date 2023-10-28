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Dünya

Pakistan ve İngiltere, Gazze'deki durumu ve ortaya çıkan insani krizleri görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durumu, bunun bölgesel güvenlik üzerindeki etkisini ve ortaya çıkan insani krizleri ele aldı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
Pakistan ve İngiltere, Gazze'deki durumu ve ortaya çıkan insani krizleri görüştü
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jilani ile Cleverly telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili işbirliği ele alındı ve Pakistan-İngiltere ilişkilerini daha da güçlendirmek için üst düzey angajmanın önemi vurgulandı.

Bakan Jilani, iki ülke arasındaki güçlü ikili işbirliği mirasını vurgulayarak, bu önemli ilişki için ortaklaşa daha sağlam ve uzun vadeli bir vizyon oluşturma arzusuna işaret etti.

Gazze'deki son durumu görüşen iki bakan, bunun bölgesel güvenlik üzerindeki etkisini ve ortaya çıkan insani krizleri ele aldı.

Bakan Cleverly, İngiltere tarafından desteklenen Afganların yeniden yerleştirilmelerini kolaylaştırma konusunda verdiği destek ve işbirliği için Pakistan'a teşekkür etti.

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