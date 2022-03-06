Pakistan ve Japonya'da, Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

AA 6 Mart 2022 Pazar 17:51 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 17:51

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 755 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 514 bin 258'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 30 bin 265'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 454 bin 382'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 216 milyon 932 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede iki doz aşı vurulanların sayısı 100 milyonu aştı.

- JAPONYA

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 969 artarak 5 milyon 403 bin 393'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 132 artışla 24 bin 964'e yükseldi.

Ülke genelinde 1362 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.