Pakistan ve Rusya ikili ilişkilerin istikrarlı büyümesinden memnun

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Pekin'de bulunan Kakar, Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede Kakar ve Putin, ticaret, yatırım ve enerji özelinde ikili ilişkileri gözden geçirirken, Pakistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin de istikrarlı şekilde büyümesinden duydukları memnuniyeti vurguladı.

İki lider, Avrasya bağlantısının artırılmasına yönelik olasılıkları ve Pakistan'ın demir yolu, kara yolu ve enerji koridorlarıyla bölgesel entegrasyondaki önemini de ele aldı.

Başbakan Kakar, tüm bölgenin ekonomik kalkınması için bölgesel entegrasyonun artırılmasına olan ihtiyacı vurgulayarak, Pakistan'ın ticaret, yatırım, enerji, bağlantı ve terörle mücadelede Rusya ile ikili ilişkilerini genişletmeye ve güçlendirmeye taahhüdünü vurguladı.

İki lider, Orta Doğu'da gelişen durum dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde de bulundu.