İmran Han: Yemen krizinin bitmesi için olumlu rol oynamaya hazırız

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin eğer istenirse Yemen krizinin bitmesi için olumlu bir rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

İlk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'daki temasları sırasında "El-İhbariyye" kanalına röportaj veren Pakistan Başbakanı Han, Riyad yönetiminin her krizde yanlarında durduğunu, kendilerinin de ne zaman zor durumda kalırsa bu ülkeye destek olacaklarını belirtti.

İslam ülkelerinde çatışmaların olmasının hayal kırıklığı yaşattığını, bu nedenle Ortadoğu'da barışı güvence altına almak için ciddi şekilde çalışmak istediklerini ifade eden Han, "Ortadoğu'ya barış gelmesi için çaba sarf edeceğiz. İslam ülkeleri arasındaki bakış açılarını yakınlaştırmada rol almak istiyoruz. Bu, bizim birincil çabamız olacak. Yemen konusunda da bizden talep edilmesi durumunda krizi bitirmek için olumlu rol oynayacağız." dedi.

Son 15 yıl terörle mücadele eden İslamabad'ın çok sıkıntı çektiğini, 11 Eylül sonrasında Afganistan'daki terörle mücadeleye de müdahil olmak zorunda kaldığını vurgulayan Han, ülkesinin bu yüzden 88 bin Pakistanlıyı kaybettiğini, ekonomik olarak en az 100 milyar dolar zarar ettiğini anlattı.

Han, "Tek isteğimiz, hem biz hem de komşularımız için barış ve istikrar." ifadesini kullandı.

Tüm çatışmaların siyasi yolla çözüme kavuşabileceğine dikkati çeken Han, "Afganistan'a bakın. Orada çatışma hala devam ediyor. Bugün herkes şunu iyice anladı: Siyasi çözümden başka çözüm yok. Askeri çözümler istenmiyor. Barışçıl ve siyasi çözümler daha iyi." diye konuştu.

Han, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'ı tercih sebebine ilişkin ise aslında ülke içi siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele amacıyla 3 ay Pakistan'dan çıkmayı düşünmediğini ancak Suudi Arabistan'dan ziyaret için davet aldığını söyledi.

Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 17 Ağustos'ta yapılan başbakanlık seçiminde 22'nci başbakan olarak seçilen İmran Han, dün Suudi Arabistan'a gelmişti.