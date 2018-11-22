Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 5'i ülkesine döndü

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Pakistan tarafıyla yapılan istişareler ve gösterilen çabalar sonucunda kaçırılan sınır muhafızlarından 5'inin dün gece ülkeye döndüğü belirtildi.

Açıklamada, örgütün elinde tutulan diğer 7 askerin ülkeye getirilmesi için de çaba sarf edildiği ifade edildi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 16 Ekim'de sabaha karşı 12 güvenlik görevlisi "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı. Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulmuştu. Ülkesine dönen 5 asker geçen hafta örgüt tarafından serbest bırakılarak Pakistanlı yetkililere teslim edilmişti.İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.