Pakistan-Afganistan sınır kapıları 2 gün süreyle kapatıldı

Sözcü, yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde Afganistan'ı destekleme kararının alındığını söyledi.

Faysal, acil durumlar hariç, her iki geçiş noktasının da tüm geçişlere 2 gün süreyle kapalı kalacağını söyledi. Afganistan'da 20 Ekim'de düzenlenecek genel seçime günler kala ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar'da dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdül Razak ve Kandahar ili İstihbarat Müdürü General Abdul Mumim hayatını kaybetmiş, Kandahar Valisi General Zalmai Weesa ve iki ABD'li asker yaralanmıştı. Hükümet karşıtı silahlı gruplara karşı ülkenin güneyindeki en güçlü komutan olarak bilinen General Razak'ın Kandahar Valiliğinde düzenlenen bir toplantının ardından korumasının açtığı ateşte öldürüldüğü bildirilmişti.

Aynı toplantıda bulunan Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı General Austin Scott Miller'in ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu duyurulmuştu. Afganistan'daki NATO kuvvetlerinin Sözcüsü Knut Peters, General Austin Scott Miller'in saldırıda yara almadığını ancak 2 Amerikalının yaralandığını ifade etmişti. Pakistan Afganistan’da dün gerçekleştirilen saldırının ardından yayınladığı mesajla saldırıyı kınamış, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Afgan hükumetiyle ve halkıyla birlikte olduğunu ve Afganistan'daki demokratik sürece desteğini yinelediğini söylemişti.