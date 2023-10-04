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Dünya

Pakistan'da 10 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin, 10 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Militanların hangi örgüte üye oldukları açıklamandı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Pakistan'da 10 militan etkisiz hale getirildi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin, 10 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik kuvvetlerinin Hayber Pahtunhva'ya bağlı Tank bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 10 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan ordusunun açıklamasında, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, 2023'ün ilk 6 ayında ülkede 271 militan saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 389 kişi hayatını kaybetti, 656 kişi yaralandı.

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