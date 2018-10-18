Pakistan’da 13 kişi çığ altında kaldı
Pakistan’ın Diamir bölgesinde çığ altında kalan 13 göçebe kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
Pakistan’ın Diamir bölgesinde yaşanan çığ felaketinde 7 çocuk ve 6 kadını çığ altında kaldı. Pakistan arama kurtarma ekipleri, yazın sıcağından korunmak için dağlara tırmanmış 13 kişiyi karların altından çıkardı. Geçtiğimiz gün aynı bölgede çığ altında kalan 12 işçi kendi çabalarıyla kurtulmuştu. Aşırı kar yağışlarından dolayı, Gilgit Baltistan eyaletindeki yollar kalın kar tabakalarıyla kaplanınca Perşembe günü de genel tatil ilan edildi.
Öte yandan, Deosai Doğa arkına giden vahşi yaşam uzmanları karlar altında kalınca askerler tarafından kurtarıldı ve tıbbi müdahale için 40 kilometre uzaklıktaki Skardu’ya taşındı.
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