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Dünya

Pakistan'da 13 militan öldürüldü

Pakistan'da güvenlik güçleri militanlara baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 13 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Pakistan'da 13 militan öldürüldü
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde dün gece militanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 13 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan çeşitli terör eylemlerine karıştığı aktarıldı.

Açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

- PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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