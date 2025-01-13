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Dünya

Pakistan'da 27 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 27 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Pakistan'da 27 militan etkisiz hale getirildi
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Kacchi ilçesinde güvenlik güçlerinin silahlı gruplara yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda sığınağın imha edildiği ve mühimmatın geçirildiği kaydedildi.

Operasyon sonucu 27 militanın da etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu militanların, çeşitli güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan terör eylemlerinde rol aldığı aktarıldı.

Açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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