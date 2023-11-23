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Dünya

Pakistan'da 4 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 4 militanı etkisiz hale getirdi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Pakistan'da 4 militan etkisiz hale getirildi
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Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 4 militan etkisiz hale getirildi.

Militanların hangi örgüte üye olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan, Güney Veziristan ve Bajaur bölgelerinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda 2 asker ve 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

  • Belucistan
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