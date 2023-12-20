İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1328
  • EURO
    31,9808
  • ALTIN
    1905.71
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'da 71 militan teslim oldu

Pakistan'da, ayrılıkçı Belucistan Ulusal Ordusuna (BNA) mensup, aralarında bir sözde komutanın da bulunduğu 71 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Pakistan'da 71 militan teslim oldu
ABONE OL

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Kuetta şehrinde eyaletin geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai ile basın toplantısı düzenleyen BNA komutanı Sarfaraz Ahmed Bungulzai, Beluç halkının hakları için silahlı mücadeleye giriştiğini ancak daha sonra bunun yanlış olduğunu fark ettiğini belirtti.

Bungulzai, kendisiyle 71 BNA üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu ifade ederek, diğer militan gruplara da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Belucistan'daki militan faaliyetlere destek verdiğini iddia eden Bungulzai, militan örgütlerin yabancı güçlerin Pakistan'daki planlarına hizmet ettiğini belirtti.

- Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

Belucistan, 64 milyar dolarlık "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi"nin kilit güzergahında yer alıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi", Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde bulunuyor.

  • Belucistan
  • Ayrılıkçı Ordusu
  • Güvenlik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.