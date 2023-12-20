Pakistan'da 71 militan teslim oldu

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Kuetta şehrinde eyaletin geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai ile basın toplantısı düzenleyen BNA komutanı Sarfaraz Ahmed Bungulzai, Beluç halkının hakları için silahlı mücadeleye giriştiğini ancak daha sonra bunun yanlış olduğunu fark ettiğini belirtti.

Bungulzai, kendisiyle 71 BNA üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu ifade ederek, diğer militan gruplara da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Belucistan'daki militan faaliyetlere destek verdiğini iddia eden Bungulzai, militan örgütlerin yabancı güçlerin Pakistan'daki planlarına hizmet ettiğini belirtti.

- Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

Belucistan, 64 milyar dolarlık "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi"nin kilit güzergahında yer alıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi", Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde bulunuyor.