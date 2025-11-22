Pakistan'da 8 militan etkisizleştirildi

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, istihbarat üzerine Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 8 militanın öldürüldüğü ifade edildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirilen açıklamada, bunun, bölgede istihbarat odaklı faaliyetlerin önemli ölçüde yoğunlaştığını ve güvenlik güçleri arasındaki güçlenen işbirliğini gösterdiği kaydedildi.

Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20, 20 Kasım'da da 30 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

⁠PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.