24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Dünya

Pakistan'da 8 militan öldürüldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 8 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA24 Ekim 2025 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Pakistan'da 8 militan öldürüldü
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, istihbarat üzerine eyaletin Tank bölgesinde operasyon düzenlediği duyuruldu.

TTP bağlantılı olduğu ve Hindistan tarafından desteklendiği ifade edilen 8 militanın operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda, silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedilerek, bölgede olası diğer militanlara karşı askeri faaliyetin sürdürüldüğü bilgisi verildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

