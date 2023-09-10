İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da Afganistan sınırı yakınlarında çıkan çatışmada 7 militan etkisiz hale getirildi
Dünya

Pakistan'da Afganistan sınırı yakınlarında çıkan çatışmada 7 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Çitral bölgesinde çıkan çatışmada 7 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA10 Eylül 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Pakistan'da Afganistan sınırı yakınlarında çıkan çatışmada 7 militan etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, dün Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Afganistan sınırına yakın Çitral bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 7 militanın etkisiz hale getirildiği, 6'sının da ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan ordusu, 6 Eylül'de, "son model silahlarla donatılmış kalabalık bir terörist grubun" Afganistan-Pakistan sınırı yakınlarındaki Çitral bölgesinde bulunan 2 askeri karakola saldırı düzenlediğini, 4 askerin hayatını kaybettiğini, 12 militanın da öldürüldüğünü açıklamıştı.

- Yılın ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

Bu dönemde düzenlenen 271 terör saldırısında 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin ilk 6 ayında 151 terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

  • çatışma
  • Çitral
  • militanlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.