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Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif ülkesine döndü

Pakistan'da ana muhalefetteki Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, İngiltere’de tedavisinin tamamlanmasının ardından Pakistan’a döndü.

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Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, İngiltere’nin başkenti Londra’da tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndü. Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca Londra’da tedavi gören Şerif’i Allama Iqbal Uluslararası Havaalanı’nda parti üyeleri ve çalışanlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan muhalif lider Şerif, hükümetin zulüm ve adaletsizlik yolunu seçtiğini, gelecekle ilgili tüm kararların muhalefet partileriyle istişare yoluyla alınacağını söyledi. Hükümet tarafından kendisine karşı yapılan her türlü eylemle yüzleşmeye hazır olduğunu belirten Şerif, "Ülkeme dönüşümle ilgili dayanağı olmayan haberler yapıldı. Yanlış haber yapanlara karşı yasal işlem başlatacağım" dedi.

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