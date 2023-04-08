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Dünya

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yetkilerini sınırlayan tasarı, Cumhurbaşkanı'ndan döndü

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, parlamentonun alt ve üst kanadında imzalanan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yetkilerini sınırlayan yasa tasarısını yeniden değerlendirilmesi için geri gönderdi.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yetkilerini sınırlayan tasarı, Cumhurbaşkanı'ndan döndü
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Ulusal basındaki haberlere göre, parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilen yasa tasarısı, imzalaması için Alvi'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Alvi ise tasarının yasama organının yetkisinin ötesinde olduğuna işaret ederek düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi için parlamentoya geri yollandı.

Söz konusu tasarı, Ulusal Meclis ve Senatonun ortak oturumunda yeniden oylanacak, kabul edilmesi halinde yasalaşacak.

- ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NIN İSTİFASI İSTENDİ

Pakistan'da Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim'e ertelenmesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonrası tartışmalar sürüyor.

Koalisyon hükümeti, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'ın tartışmalı bir isme dönüştüğünü vurgulayarak istifasını istedi. Eski Başbakan Navaz Şerif de Bandial'ın istifasını isteyenler arasında bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ihtiyari gücünü kısıtlayan düzenleme, 29 Mart'ta Ulusal Meclisten, 30 Mart'ta Senatodan geçmişti.

- HÜKÜMET, SEÇİMLERİN 8 EKİM'DE YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılacağını açıklamıştı.

Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılması planlanan seçimleri 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Pakistan Seçim Komisyonu, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılacak seçimlerin ekonomik maliyet ve güvenlik gerekçesiyle 8 Ekim'e ertelendiğini duyurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.

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