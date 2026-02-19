Pakistan'da apartmanda patlama: 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Karaçi'de üç katlı apartmanın ilk katında patlama oldu.

Nedeni henüz bilinmeyen patlama, binanın bir kısmının çökmesine yol açtı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polis, ilk incelemelere göre patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini belirtti.