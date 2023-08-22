Pakistan'da askeri konvoya saldırı: 6 asker ve 4 terörist yaşamını yitirdi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinde askeri konvoya saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğü, 2 militanın da yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP), saldırıyı üstlendi.

- 2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI



Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu TTP tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.