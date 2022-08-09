İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9681
  • EURO
    18,3391
  • ALTIN
    1031.75
  • BIST100
    2799.91
Dünya

Pakistan'da askeri konvoya saldırı

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

AA9 Ağustos 2022 Salı 09:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Mir Ali bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak ülkesinin terör tehdidinin kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı.

Saldırı, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand ve beraberindeki 3 kişinin Afganistan'da öldürülmesinin ardından düzenlendi.

Geo News televizyonunun haberine göre, Horasani, Afganistan'ın Paktika vilayetinde seyahat halindeyken aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Horasani, yanındaki 2 TTP komutanı ve şoför hayatını kaybetmişti.

Saldırılar, TTP ile Pakistan hükümetinin barış görüşmeleri yürüttüğü bir dönemde gerçekleşti. Horasani, TTP'nin Pakistan ile barış görüşmelerini yürüten heyetin bir parçasıydı. Horasani'nin ölümünün barış görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.