30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6193
  • 6,2597
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağının başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, PAF'a ait eğitim uçağı İslamabad'a 30 kilometre yakınlıktaki Mora Kalu bölgesinde düştü.

Rutin eğitim faaliyeti sırasında evlerin bulunduğu bölgeye düşen uçağın kazanın ardından alev aldığı belirtilen açıklamada, çevredeki bazı evlerin de yangından zarar gördüğü ifade edildi.

Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen askerlerden ikisinin yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.

Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

 

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk

Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk

Fransa’ya Luiz seferi

Fransa’ya Luiz seferi

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

İşsize 2030 TL

İşsize 2030 TL

'Ensar ve muhacir karşı karşıya gelmez'

'Ensar ve muhacir karşı karşıya gelmez'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda personel alınacak
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Onlar gönüllü işçi! Yakın çekimle görüntülendiler...

Onlar gönüllü işçi! Yakın çekimle görüntülendiler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA