Pakistan'da bazı eyalet yönetimleri güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı

Ulusal basındaki haberlere göre, Peşaver'deki protesto gösterilerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Dünden bu yana düzenlenen protestolarda toplam 5 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyaletleri, güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı. Federal İçişleri Bakanlığı, üç eyaletin talebini onayladı.

Ülke genelinde mobil internet hizmetleri durduruldu. Twitter, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

- 1200'ÜN ÜZERİNDE PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Pencap'ta şu ana kadar 945 protestocu gözaltına alındı.

Eyalette 130 polis yaralanırken, 25 polis aracı ateşe verildi, 14 devlet binası hasar aldı.

Pakistan'da dünden bu yana gözaltına alınan göstericilerin sayısı 1200'ü geçti.

- 239 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

Geçen haziranda koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini dile getirmişti.

- NAB KARARIYLA TUTUKLAMA

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.