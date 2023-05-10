İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5383
  • EURO
    21,4594
  • ALTIN
    1279.01
  • BIST100
    4523.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da bazı eyalet yönetimleri güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı
Dünya

Pakistan'da bazı eyalet yönetimleri güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın dün tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda can kayıpları yaşanması üzerine eyalet yönetimleri güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Pakistan'da bazı eyalet yönetimleri güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Peşaver'deki protesto gösterilerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Dünden bu yana düzenlenen protestolarda toplam 5 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyaletleri, güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırdı. Federal İçişleri Bakanlığı, üç eyaletin talebini onayladı.

Ülke genelinde mobil internet hizmetleri durduruldu. Twitter, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

- 1200'ÜN ÜZERİNDE PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Pencap'ta şu ana kadar 945 protestocu gözaltına alındı.

Eyalette 130 polis yaralanırken, 25 polis aracı ateşe verildi, 14 devlet binası hasar aldı.

Pakistan'da dünden bu yana gözaltına alınan göstericilerin sayısı 1200'ü geçti.

- 239 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

Geçen haziranda koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini dile getirmişti.

- NAB KARARIYLA TUTUKLAMA

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.