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Dünya

Pakistan'da birçok kasaba karanlığa gömüldü

Pakistan'da enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle ülke 114 kent ve kasabaya elektrik verilemedi.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:13
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Pakistan’da meydana gelen elektrik kesintisi, ülkeyi karanlığa gömdü. Pakistan medyası, kesintinin 500 kilovatlık enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. Toplamda 114 kentte ve kasabada elektriksiz kaldı. Başkent Karaçi başta olmak üzere Lahor, Multan, Rawalpindi, İslamabad, Sialkot, Sahiwal, Gujranwala, Peşaver ve Bahavalpur dahil olmak üzere çoğu şehirde elektrik kesintilerinin meydana geldiği aktarıldı. Yerel medya elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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