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Pakistan'da BM ofisi önüne 'Sokağa Çıkma Yasağı Saati'

Pakistan'da Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların ofislerinin bulunduğu binanın önüne 'Sokağa Çıkma Yasağı Saati' konuldu.

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Başkent İslamabad'daki Serena İş Merkezi önündeki Keşmir otoyolu kavşağına yerleştirilen saat, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldıktan sonra başlattığı sokağa çıkma yasağını gün, saat ve dakika olarak anlık gösteriyor.

Saat üzerinde "Dünya vicdanına çağrı" ifadesi de yer alıyor.

HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

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