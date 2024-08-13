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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir dükkana el bombası atıldı. Yaşanan patlama sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 17:24 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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Yerel yetkililer, yarın kutlanacak Pakistan Bağımsızlık Günü öncesinde kimliği belirsiz motosikletli saldırganların, eyaletin Ketta bölgesinde Pakistan bayrağı satan bir dükkana saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yetkililer, el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Belucistan Sağlık Bakanlığı Medya Koordinatörü Wasim Baig da olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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