Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Yerel yetkililer, yarın kutlanacak Pakistan Bağımsızlık Günü öncesinde kimliği belirsiz motosikletli saldırganların, eyaletin Ketta bölgesinde Pakistan bayrağı satan bir dükkana saldırı düzenlediğini bildirdi.
Yetkililer, el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.
Belucistan Sağlık Bakanlığı Medya Koordinatörü Wasim Baig da olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.