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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü

Pakistan'da teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

AA7 Eylül 2021 Salı 18:06 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 18:06
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Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Kuzey Veziristan'ın Dosalli kasabasında yürüttüğü operasyon sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP), bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.

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