Pakistan´da camide patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Ketta'da, Pashtun Abad bölgesindeki bir camide yerel saat ile 13.15´te patlama meydana geldi. Yerel medya, camide o sırada Cuma namazının kılındığını, yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu duyurdu. Patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.