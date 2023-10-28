İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'da çatışma: 3 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Pakistan'da çatışma: 3 ölü
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Hayber ve Güney Veziristan bölgelerinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmaların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda Güney Veziristan'da 2 askerin yaşamını yitirdiği, Hayber'de ise 1 militanın etkisiz hale getirildiği ve 2 militanın yakalandığı aktarıldı.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair açıklama yapmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.