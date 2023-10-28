Pakistan'da çatışma: 3 ölü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Hayber ve Güney Veziristan bölgelerinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmaların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda Güney Veziristan'da 2 askerin yaşamını yitirdiği, Hayber'de ise 1 militanın etkisiz hale getirildiği ve 2 militanın yakalandığı aktarıldı.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair açıklama yapmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.