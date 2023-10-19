İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9901
  • EURO
    29,6909
  • ALTIN
    1760
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'da çatışma: 4 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda, 6 militan etkisiz hale getirildi, 4 asker hayatını kaybetti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Pakistan'da çatışma: 4 asker öldü
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında ayrı ayrı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda, 4 askerin yaşamını yitirdiği, 6 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun açıklamasında militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.