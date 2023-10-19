Pakistan'da çatışma: 4 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında ayrı ayrı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda, 4 askerin yaşamını yitirdiği, 6 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun açıklamasında militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.