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Dünya

Pakistan'da çatışma ve bombalı saldırıda 3 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda bir asker ve güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma sonucu iki asker hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 22:01 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:02
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Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Belucistan'ın Turbat bölgesinde güvenlik güçleri teröristlerin bulunduğu bir yere baskın düzenledi.

Çıkan çatışmada, iki asker hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Hayber Pahtunhva'nın Lakki Marvat bölgesinde ise teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaşamını yitirdi.

ISPR'nin açıklamasında, her iki olayda da teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Bajaur bölgesinde bugün devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki polis ölmüştü.

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