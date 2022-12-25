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Dünya

Pakistan'da çatışma ve bombalı saldırılarda 6 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, çatışma ve bombalı saldırılarda biri asker 6 kişi hayatını kaybetti, bir militan etkisiz hale getirildi.

AA25 Aralık 2022 Pazar 18:03 - Güncelleme:
Pakistan'da çatışma ve bombalı saldırılarda 6 kişi öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Kohlu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Afganistan sınırı yakınında Belucistan'ın Zhob bölgesinde ise Pakistan'a sızmaya çalışan militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, bir Pakistan askeri yaşamını yitirdi, bir militan etkisiz hale getirildi.

Ülkede son dönemde saldırılar artarken Belucistan'ın başkenti Kuetta'da, bugün polis merkezine yönelik el bombalı saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

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