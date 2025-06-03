Pakistan'da deprem paniği: Mahkumlar firar etti

Pakistan'da deprem paniğinin ardından 200'den fazla mahkum firar etti.

Dawn'un polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Karaçi'de hissedilen depremin ardından, bölgedeki bir hapishanedeki mahkumlar sayım için geçici olarak dışarı çıkartıldı.

Dışarı çıkartılmalarının ardından 200'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiğini ifade eden yetkililer, bu mahkumların 78'inin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan yetkililer, polisle çatışmaya giren bir mahkumun etkisiz hale getirildiğini belirtirken, bir diğerinin ise annesi tarafından teslim edildiğini ifade etti.

Firari mahkumlara ilişkin çalışmalar sürüyor.

