Pakistan'da dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 144 rupiye çıktı

Yükselişin ilk sinyali, sabah borsa ve bankaların açılmasının ardından doların 142 Pakistan rupisinden işlem görmesiyle geldi.

Gün içerisinde 10 rupilik yükseliş gösteren dolar, tüm zamanların rekorunu kırarak 144 Pakistan rupisine ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, Pakistan Merkez Bankası'nın dolara müdahale etmeyeceğini söyleyerek önceki hükümetleri sorumlu tuttu.

Daha önceki hükümetlerin rupinin değerini yapay şekilde artırdığını kaydeden Umar, "Hükümet ya geçmişte olduğu gibi paranın değerini yapay olarak belirleyecek ya da devalüasyon yapacak." ifadelerini kullandı.

Rupideki düşüşü değerlendiren uzmanlar, cari açığın genişlemesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalarla ilgili hükümete sunduğu tavsiyelerin süreçte etkili olduğunu kaydetti.

Son 12 ayda dolar karşısında yüzde 36 değer kaybeden Pakistan rupisinin daha da değer kaybedeciğini kaydeden Ekonomist Muhammed Süheyl, Pakistan'ın Geo News kanalına verdiği mülakatta, "Gelecek haftalarda 1 dolar 150 Pakistan rupisine kadar çıkabilir. Doların düşmesi için çok fazla bir şans gözükmüyor çünkü IMF, kurtarma paketi şartları arasında devalüasyon şartı da koydu." diye konuştu.

Süheyl, gelecek dönemde dolardaki yükselişin fiyatlara ve enflasyona da yansıyacağını kaydetti.

Pakistan Döviz Büroları Birliği Genel Sekreteri Zafer Paraça ise Dawn News kanalına yaptığı açıklamada IMF görüşmelerinin ülkede devalüasyon beklentisi oluşturduğunu belirterek, "Piyasadaki panik havasının sona ermesi için hükümetin kesin bir açıklama yapması gerekiyor. Devalüasyon olacaksa bile açıklama yapılıp panik dağıtılmalı." dedi.

Paraça, IMF'nin kurtarma paketi için hükümete doların 145 rupi seviyesine çekilmesini ve faiz oranlarının yüzde 10,5'a çıkarılması şartı koyduğunu hatırlattı.

Ülkede temmuz ayında yapılan genel seçimden beri dolarda sürekli bir artış görülüyor.

Seçim öncesi 130 Pakistan rupisine dayanan dolar, geçen yılın aynı döneminde ise 105 Pakistan rupisinden işlem görüyordu.