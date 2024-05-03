Yerel polis yetkilisi Inayatullah Khan, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, Kuzdar Basın Kulübü Başkanı ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) üyesi gazeteci Muhammad Sadique Mengal'in hedef alındığını belirtti.



Khan, Ketta şehrini Karaçi'ye bağlayan ana otoyol üzerindeki Kuzdar'da düzenlenen saldırıda, aralarında Mengal'in de bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.



Bir motosikletlinin Mengal'in arabasının yanından geçerken el yapımı patlayıcıyı araca takarak uzaklaştığını anlatan Khan, patlayıcının daha sonra uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirildiğini ve bunun olay yerinde bulunan kameralara yansıdığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

MENGAL, KUZDAR ŞEHRİNDE GAZETECİLİK YAPMANIN ZORLUKLARINI ANLATMIŞTI

Saldırıda hayatını kaybeden Mengal, geçen yıl Dawn gazetesine verdiği demeçte, Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından, gazeteciler için bir zamanların en tehlikeli 10 şehrinden biri olarak gösterilen Kuzdar'da çalışmanın zorluklarını anlatmıştı.

2014 yılında Uluslararası Af Örgütü, medya çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılar nedeniyle Kuzdar'ı "gazeteciler için mezarlık" olarak tanımlamıştı.