İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3555
  • EURO
    34,9075
  • ALTIN
    2391.02
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Dünya

Pakistan'da düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Pakistan'da düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
ABONE OL

Yerel polis yetkilisi Inayatullah Khan, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, Kuzdar Basın Kulübü Başkanı ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) üyesi gazeteci Muhammad Sadique Mengal'in hedef alındığını belirtti.

Khan, Ketta şehrini Karaçi'ye bağlayan ana otoyol üzerindeki Kuzdar'da düzenlenen saldırıda, aralarında Mengal'in de bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bir motosikletlinin Mengal'in arabasının yanından geçerken el yapımı patlayıcıyı araca takarak uzaklaştığını anlatan Khan, patlayıcının daha sonra uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirildiğini ve bunun olay yerinde bulunan kameralara yansıdığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

MENGAL, KUZDAR ŞEHRİNDE GAZETECİLİK YAPMANIN ZORLUKLARINI ANLATMIŞTI

Saldırıda hayatını kaybeden Mengal, geçen yıl Dawn gazetesine verdiği demeçte, Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından, gazeteciler için bir zamanların en tehlikeli 10 şehrinden biri olarak gösterilen Kuzdar'da çalışmanın zorluklarını anlatmıştı.

2014 yılında Uluslararası Af Örgütü, medya çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılar nedeniyle Kuzdar'ı "gazeteciler için mezarlık" olarak tanımlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.