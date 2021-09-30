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Dünya

Pakistan'da eğitime ''tropikal siklon'' engeli

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yaklaşan 'tropikal siklon' sebebiyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 22:13 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:13
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Yerel basındaki haberlere göre, Sindh Eğitim Bakanı Serdar Ali Şah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları ve şiddetli yağış göz önünde bulundurularak yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı da eyaletin özellikle kıyı şeridinde gelişebilecek tropikal siklon sebebiyle uyarı yayınladı ve gelecek 18 saat boyunca vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kıyı şeridinde etkili olması beklenen siklon sebebiyle çok sayıda şehirde şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, Karaçi başta olmak üzere bazı kentlerde de sel yaşanabileceği belirtiliyor.

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