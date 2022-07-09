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Dünya

Pakistan'da Ekonomik İşler Bakanı Sadık görevinden istifa etti

Pakistan'da Ekonomik İşler Bakanı Serdar Ayaz Sadık, görevinden istifa etti.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Sadık, kişisel sebepler nedeniyle görevine devam edemeyeceğini belirterek istifasını Başbakan Şahbaz Şerif'e sunduğunu belirtti.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) üyesi Sadık'ın, Pencap eyaletinde yapılacak ara seçimlerde partisi için kampanya yürüteceği ve bu sebeple istifa ettiği aktarıldı.

Sadık, Şahbaz Şerif'in 11 Nisan'da Başbakan olmasının ardından Ekonomik İşler Bakanı olarak kabineye girmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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