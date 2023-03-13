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Dünya

İmran Han hakkında iki ayrı tutuklama kararı verildi

Pakistan'da yargılandığı iki davanın duruşmasına katılmayan eski Başbakan İmran Han hakkında iki tutuklama kararı verildi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
İmran Han hakkında iki ayrı tutuklama kararı verildi
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Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Bölge Mahkemesi'nde Han'ın, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve geçen yıl ağustosta kadın bir yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görüldü.

İki mahkeme de duruşmaya katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verdi.

Mahkemelerin kararının ardından İslamabad Emniyet Müdürlüğünden bir ekip, Han'ı gözaltına almak için helikopterle Lahor'a gitti.

Öte yandan, 30 Nisan'da Pencap eyaletinde gerçekleştirilecek seçimler için bugün ilk mitingini yapmak üzere Han, Lahor'daki evinden ayrıldı.

Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı iddiasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkında 28 Şubat'ta tutuklama kararı verilmişti.

Polis, 5 Mart'ta Han'ı gözaltına almaya gitmiş ancak evinde olmadığını açıklamıştı.

Han, hakkında verilen karara karşı üst mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 13 Mart'a kadar tutuklama kararını askıya almıştı.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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