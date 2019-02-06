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Pakistan'da eski başbakanın yurt dışına çıkışı engellendi

Hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Pakistan'ın eski Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'ye Güney Kore'ye gitmek için geldiği havalimanında uçuş izni verilmedi.

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Pakistan medyasında yer alan habere göre, Gilani, Lahor Allame İkbal Havalimanı'nda havalimanı polisi tarafından durduruldu.

Güney Kore'de bir konferansa katılmak üzere Tayland aktarmalı seferi için uçağa binmek isteyen Gilani'nin isminin çıkış kontrol listesinde yer aldığı anlaşıldı.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını burada öğrenen Gilani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Pakistan'dan kaçma gibi bir niyetim yok." dedi.

Pakistan'da 2008-2012 yılları arasında başbakanlık yapan Gilani ve 25 kişi hakkında geçen yıl Karaçi kentindeki federal mahkeme tarafından görevi kötüye kullanmak ve sahte hesaplarla para transferi yapmak suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Gilani'nin mensubu olduğu Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ile babası, eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de aynı soruşturma kapsamında yolsuzlukla suçlanıyor.

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