Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari yolsuzlukla suçlandı

AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:04 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:04

Mahkeme, savcılığın Zerdari hakkında iki ayrı suçlamayla hazırladığı iddianameyi kabul etti. Savcılık, Zerdari'nin sahte banka hesaplarıyla zimmetine para geçirdiğini ve kara para akladığını iddia etti.

İddiaları reddeden Zerdari, davanın siyasi güdülerle yürütüldüğünü savundu.

2007 yılında Taliban'ın bombalı suikastı sonucu yaşamını yitiren Pakistan'ın ilk kadın başbakanı Benazir Butto'nun dul eşi olan Zerdari, Butto'nun ölümünün ardından 2008'de cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2013'e kadar bu görevi yürütmüştü.

Pakistan'da eski Başbakan, muhalefetteki Pakistan Müslüman Birliği Partisi'nin (PML) eski Genel Başkanı Navaz Şerif ile kardeşi PML lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif hakkında da yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmıştı.