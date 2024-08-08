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Dünya

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) ülkede etkili olan muson yağmurlarının 6 haftalık bilançosunun 154 ölü olduğunu kaydetti.

IHA8 Ağustos 2024 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan muson yağmurlarının 6 haftalık bilançosu açıklandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, 279 kişinin yaralandığı ve 349 hayvanın telef olduğu kaydedildi.

BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

NDMA'ya göre, yağışlar nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Pencap, Belucistan eyaletleri ile Gilgit-Baltistan bölgesi olmak üzere ülke genelinde bin 552 ev hasar gördü.

EN AZ 2 BİN KİŞİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Başkent İslamabad'da ve Rawalpindi şehrinde yollar sular altında kalırken, trafik olumsuz yönde etkilendi. Pencap yetkilileri selden etkilenenler için 46 sağlık merkezi kurdu. Sindh'te ise en az 2 bin 170 kişi barınaklara yerleştirildi.

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